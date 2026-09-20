गोरखपुर में चोरी की बिजली से मदरसे में चला रहे थे दो एसी, कई पंखे; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली चोरों के खिलाफ अभियान तेज हुआ तो रोजाना नए-नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को नार्मल उपकेंद्र से जुड़े तुर्कमानपुर में बिजली निगम की विजिलेंस टीम ने छापा मारा तो एक मदरसा में चोरी की बिजली से दो एसी और अन्य उपकरण चलते मिले। गंभीर बात यह है कि मदरसा संचालक ने बिजली के केबल बाक्स में ही कनेक्शन जोड़ रखा था। यह बिना बिजलीकर्मियों की मिलीभगत के संभव नहीं है।

आरोप है कि कई साल से मदरसा में बिना वैध कनेक्शन बिजली का उपभोग हो रहा था। यहां पांच किलोवाट क्षमता की बिजली चोरी मिली है। तुर्कमानपुर में ही एक घर की बकाये में बिजली कटी तो स्मार्ट मीटर के पहले कटिया लगाकर चोरी की जाने लगी।

बिजली निगम की विजिलेंस प्रथम टीम के प्रभारी विरेंद्र राय ने बताया कि राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर में अजहर शम्शी मदरसा का संचालन करते हैं। शनिवार को परिसर की जांच में बिजली का वैध कनेक्शन नहीं मिला। परिसर में बिजली का 5.53 किलोवाट उपभोग मिला। यहीं के सगे भाई अब्दुल फराज व अब्दुल बिलाल के आवास में बिजली चोरी मिली।