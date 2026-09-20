गोरखपुर जनगणना में लगेंगे 12 हजार कर्मचारी, एक के जिम्मे होगी 850 की आबादी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में करीब 12 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके पहले चरण के प्रशिक्षण की कड़ी में जिले से नियुक्त चार मास्टर ट्रेनरों ने शनिवार को लखनऊ में प्रशिक्षण पूरा कर लिया। अब ये मास्टर ट्रेनर जिले में 170 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित करेंगे। जनगणना निदेशालय ने 15 अक्टूबर तक फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

अक्टूबर के पहले सप्ताह से प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी है। लखनऊ से एक और मास्टर ट्रेनर मिलने के बाद कुल पांच मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जनगणना में 850 की आबादी पर एक प्रगणक तैनात किया जाएगा। प्रगणकों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर नियुक्त होंगे। प्रशिक्षण का क्रम मास्टर ट्रेनर से शुरू होकर फील्ड ट्रेनर और फिर प्रगणक तक पहुंचेगा। पहले पांच मास्टर ट्रेनर 170 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद फील्ड ट्रेनर प्रगणकों को प्रशिक्षण देंगे। इस तरह घर-घर जाकर जानकारी जुटाने वाले कर्मचारियों को उनके स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।



16 नवंबर से स्व-गणना, एक दिसंबर से घर-घर सर्वे

जनगणना के दूसरे चरण में सबसे पहले 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की सुविधा मिलेगी। इस दौरान नागरिक स्वयं आनलाइन अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जानकारी का सत्यापन और संकलन करेंगे।