सैलून संचालक आत्महत्या मामला: गोरखपुर में मकान मालिक दंपति गिरफ्तार, वीडियो बना था सबूत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सैलून संचालक नजीर अहमद खान उर्फ पप्पू के आत्महत्या करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मकान मालिक और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को दोपहर बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

नजीर ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले मोबाइल फोन पर वीडियो बनाया था। इसमें उन्होंने मकान मालिक और उनकी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अपनी मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। नजीर अहमद आर्य कन्या स्कूल के पास सच्चिदानंद बैंड वाली गली में किराये की दुकान लेकर हेयर सैलून चलाते थे। उनके भतीजे शादाब खान के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब तीन बजे सूचना मिली कि चाचा ने दुकान में जहरीला पदार्थ खा लिया है।

स्वजन मौके पर पहुंचे तो वह अचेत मिले। उन्हें एंबुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां रात करीब आठ बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। नजीर के मोबाइल फोन में करीब डेढ़ मिनट का वीडियो मिला। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मकान मालिक अनूप जायसवाल और उनकी पत्नी खूशबू जायसवाल दुकान खाली करने का दबाव बना रहे थे।