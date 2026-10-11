गोरखपुर में जमीन विवाद में अपहरण, जिला पंचायत सदस्य सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भूमि बैनामा कराने के विवाद में शनिवार सुबह शाहपुर थाना क्षेत्र के असुरन चौराहे के पास से एक व्यक्ति को मारपीट कर अगवा कर लिया गया। शाहपुर पुलिस ने अपहरण कर मुकदमा दर्ज कर महराजगंज जिले के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर अपहृत को मुक्त कराया। जांच में पता चला कि आरोपितों ने भूमि का एग्रीमेंट कराने के बाद 27.50 लाख रुपये एडवांस दिए थे,बैनामा न करने पर विभूति यादव को अगवा किया था।

विष्णुपुरम भेड़ियागढ़ निवासी अजय यादव ने शाहपुर थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके बहनोई विभूति यादव शनिवार सुबह करीब नौ बजे असुरन चौराहे के पास विशाल शामियाना के निकट सामान लेने गए थे। इसी दौरान महराजगंज जिले के फरेंदा स्थित छितहीबुजुर्ग गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य अमरनाथ साहनी अपने सहयोगी फरेंदा के सिधवारी-जगदीशपुर निवासी राधेश्याम विश्वकर्मा, कैंपियरगंज के तेनुआ विशंभुरपुर निवासी गौरा यादव एक अन्य सहयोगी के साथ पहुंचे।