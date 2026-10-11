गोरखपुर में 4 करोड़ के साइबर फ्रॉड में वांछित एक और आरोपी गिरफ्तार, क्रिप्टोकरेंसी में बदलता था ठगी का पैसा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चार करोड़ रुपये से अधिक के साइबर फ्राड मामले में वांछित एक और आरोपित को चिलुआताल पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। गगहा क्षेत्र के असवनपार निवासी गोविंद वर्मा पर साइबर ठगी और निवेश-ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी से मिली रकम को म्यूल बैंक खातों से निकालकर क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और विदेशी वालेट तक पहुंचाने में भूमिका निभाने का आरोप है।

पुलिस ने उसके कब्जे से 2.51 लाख रुपये नकद, दो लैपटाप, एक मोबाइल और तीन एटीएम कार्ड बरामद किए। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, गोविंद गिरोह के सदस्य मकसूद आलम खां के लिए काम करता था। वह लैपटाप और मोबाइल की मदद से ठगी की रकम को यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेशी वालेट में भेजता था। सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि जांच में गिरोह से जुड़े 34 म्यूल बैंक खातों के माध्यम से 4.09 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आई थीं। हैं। ये शिकायतें उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों से जुड़ी हैं। इनमें बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड शामिल हैं।