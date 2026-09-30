बिस्तर पर छिपा काल सुला रहा मौत की नींद, इन 5 सावधानियों से बचाएं जान

आशुतोष मिश्र, गोरखपुर। रात में गहरी नींद और अचानक सांप के डंसने की घटना। जब तक कुछ समझ में आता है, तब तक देर हो चुकी होती है। गोरखपुर में सोमवार की रात ऐसी तीन घटनाएं सामने आईं। सहजनवा के बाहिलपार में सात वर्षीय हिमांशु की जान चली गई तो गुलरिहा के जंगल सखनी उर्फ मक्खनपुर में उदय निषाद की भी मौत हो गई। सहजनवा के भीमापार में 18 वर्षीय छात्रा सोनाक्षी को भी सोते समय सांप ने डंस लिया। समय पर अस्पताल पहुंचने से उसका उपचार हो सका और हालत ठीक बताई गई।

तीनों घटनाओं में एक समानता है-सांप ने सोते समय डंसा। ऐसे मामलों में करैत की आशंका रहती है, जो कि मक्खनपुर की घटना में पुष्ट भी हुई। यह रात में सक्रिय रहने वाला विषैला सांप है, जो घर में घुसकर बिस्तर तक पहुंच सकता है। इसके पीछे विशेषज्ञ बताते हैं कि इसे इंसानी शरीर की गर्मी पसंद है। इसी के लिए यह सांप बिस्तर में घुस जाता है। जब व्यक्ति करवट बदलता है या उसके शरीर में कोई अन्य हलचल होती है तो यह दंश कर देता है।



अंधेरे में खतरा, डंसने पर दर्द भी कम

करैत दिन में अंधेरी जगहों, लकड़ियों के ढेर, मलबे और घर के आसपास छिपा रह सकता है। रात में भोजन की तलाश में घर में प्रवेश करने पर बिस्तर या जमीन पर सो रहे व्यक्ति के संपर्क में आ सकता है। जमीन पर बिस्तर लगाना, दीवार से सटकर सोना और घर में चूहों की मौजूदगी जोखिम बढ़ा सकती है।

करैत के डंसने का खतरा यह है कि कई बार दर्द और सूजन बहुत कम होती है। व्यक्ति को तत्काल अहसास भी नहीं होता, जबकि विष तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। पलकें झुकना, बोलने या निगलने में परेशानी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण उभर सकते हैं। इसलिए रात में सांप के डंसने की आशंका हो तो लक्षणों का इंतजार करना जानलेवा हो सकता है।



इन पांच उपायों से घटेगा खतरा