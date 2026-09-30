गोरखपुर में बिजली व्यवस्था न सुधार पाने पर मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल हटाए गए, लोकेंद्र बहादुर सिंह को मिली कमान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली व्यवस्था सुधार पाने में नाकाम गोरखपुर के मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल को हटा दिया गया है। उनकी जगह मिर्जापुर के मुख्य अभियंता लोकेंद्र बहादुर सिंह को गोरखपुर का नया मुख्य अभियंता बनाया गया है। लोकेंद्र बहादुर सिंह गोरखपुर शहर के अधीक्षण अभियंता रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में बिजली व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने तबादले का आदेश जारी कर दिया है।

30 मार्च को तत्कालीन मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद से जिले की बिजली व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही थी। कई अभियंता अपने उच्चाधिकारियों का ही निर्देश नहीं मान रहे हैं। उच्चाधिकारियों के फील्ड में सक्रिय न होने का खामियाजा बिजली उपभोक्ताओं को लगातार भुगतना पड़ रहा है।

महानगर में राप्तीनगर खंड हो या ग्रामीण क्षेत्र में कौड़ीराम, सिकरीगंज ,सहजनवा या कैंपियरगंज हो, हर जगह बिजली व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। उपभोक्ताओं की समस्याओं का भी समाधान नहीं हो रहा है। पांच दिन पहले वर्षा और आंधी के बाद अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बदहाल ही है।