सुथनी में कूड़े से 'सोना' बनाएगा IOCL, जल्द शुरू होगा 200 टन क्षमता वाला CBG प्लांट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सुथनी स्थित इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी में कूड़े से ऊर्जा और खाद तैयार करने की योजना अब आगे बढ़ने लगी है। नगर निगम इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) के सहयोग से यहां कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) और जैविक खाद बनाने का प्लांट स्थापित करेगा। प्लांट में प्रतिदिन 200 टन गीले कूड़े का प्रसंस्करण किया जाएगा। इससे करीब सात टन सीबीजी और 40 टन जैविक खाद प्रतिदिन तैयार होने की उम्मीद है। प्लांट के निर्माण के लिए आइओसीएल ने टेंडर जारी कर दिया है।

प्लांट का निर्माण करने वाली फर्म को 540 दिन यानी करीब डेढ़ वर्ष में काम पूरा करना होगा। इसके बाद सुथनी पहुंचने वाले गीले कूड़े को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैविक कचरे के प्रसंस्करण से निकलने वाले अवशेष से खाद तैयार होगी, जबकि उससे बनने वाली बायो गैस को शुद्ध कर कंप्रेस्ड बायो गैस के रूप में उपयोग किया जाएगा। इससे कूड़े के निस्तारण के साथ ऊर्जा और उपयोगी जैविक खाद का उत्पादन भी होगा।



पहले एवरइन्वायरो को दी गई थी जिम्मेदारी



सुथनी में सीबीजी प्लांट स्थापित करने की जिम्मेदारी पहले एवरइन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। पीपीपी माडल पर करीब 150 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में प्रतिदिन 200 टन गीले कूड़े से सीबीजी और जैविक खाद तैयार करने की योजना थी।

परियोजना में अपेक्षित गति से काम नहीं होने और निर्माण कार्य बीच में रुक जाने के बाद अब नगर निगम ने इसे आगे बढ़ाने की पहल की है। इसी क्रम में आइओसीएल की ओर से इसके लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। आइओसीएल के नितिन वर्मा ने बताया चयनित फर्म को 540 दिन में प्लांट का निर्माण करना है।