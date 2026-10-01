गोरखपुर में किशोरी को भगाने के आरोप में घर पर हमला, चार घायल; पुलिस तैनात

संवाद सूत्र, पीपीगंज, गोरखपुर। नगर पंचायत के वार्ड नंबर सात स्थित कोल्हुआ गांव में बुधवार रात किशोरी को भगाने के आरोप में एक परिवार के घर पर हमला हुआ। 20 लोग लाठी-डंडे और राड लेकर उनके घर पहुंचे और मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। इस दौरान घर में मौजूद स्वजन के साथ मारपीट की गई।

घटना में चार लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल कमलेश गौड़ को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया है। जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से पीड़ित के घर पुलिसकर्मी तैनात किए गए है।

यह मामला पीपीगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़ितों के अनुसार, वार्ड नंबर छह निवासी कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि उनके घर की नाबालिग किशोरी को वार्ड नंबर सात निवासी परिवार का किशोर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसी आरोप को लेकर 20 लोग रात में कमलेश गौड़ के घर पहुंचे। घर अंदर से बंद होने पर आरोपितों ने ताला तोड़ दिया और अंदर घुसकर स्वजन से मारपीट शुरू कर दी की।