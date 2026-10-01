गोरखपुर के सूबा बाजार और शास्त्री चौराहा समेत कई तिराहे होंगे आकर्षक, बदलेगी शहर की सूरत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में प्रवेश करते ही नजर आने वाला सूबा बाजार तिराहा अब नए आकर्षक स्वरूप में नजर आएगा। नगर निगम ने इस महत्वपूर्ण तिराहे के सुंदरीकरण की योजना तैयार कर ली है। करीब 2.48 करोड़ रुपये की लागत से सूबा बाजार तिराहा का कायाकल्प किया जाएगा। इसके साथ ही 2.50 करोड़ रुपये की लागत से शास्त्री चौराहा को भी आकर्षक बनाया जाएगा। दोनों स्थानों पर आधुनिक रोशनी, व्यवस्थित फुटपाथ और आसपास के क्षेत्र का सुंदरीकरण कराया जाएगा।

सूबा बाजार चौराहा की डिजाइन सूबा बाजार तिराहा शहर के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ता है। यहां दिनभर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही रहती है। ऐसे में नगर निगम की योजना केवल चौराहे को सजाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित स्वरूप देने की भी है। चौराहे की बनावट, प्रकाश व्यवस्था और पैदल चलने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकास कार्य कराए जाएंगे। रात में आधुनिक रोशनी से तिराहे का स्वरूप और निखरेगा।

शास्त्री चौराहा की डिजाइन 50 मीटर के दायरे में बदलेगा स्वरूप

नगर निगम की योजना के अनुसार प्रमुख चौराहों के करीब 50 मीटर के दायरे में सुंदरीकरण कार्य कराया जाएगा। फुटपाथ को व्यवस्थित करने के साथ आधुनिक प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। आकर्षक सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। इससे चौराहों को शहर की पहचान से जोड़ने और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की तैयारी है। शास्त्री चौराहा पर भी इसी तरह विकास कार्य प्रस्तावित हैं। यहां यातायात को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को व्यवस्थित किया जाएगा। फुटपाथ और प्रकाश व्यवस्था बेहतर होने से राहगीरों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। चौराहे के आसपास अनियोजित तरीके से फैले क्षेत्र को भी बेहतर स्वरूप देने की योजना है।