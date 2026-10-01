गोरखपुर के सूबा बाजार और शास्त्री चौराहा समेत कई तिराहे होंगे आकर्षक, बदलेगी शहर की सूरत
गोरखपुर में सूबा बाजार तिराहा और शास्त्री चौराहा सहित कई प्रमुख चौराहों का 2.48 करोड़ और 2.50 करोड़ रुपये की ...और पढ़ें
HighLights
सूबा बाजार तिराहा का 2.48 करोड़ से होगा सुंदरीकरण।
शास्त्री चौराहा 2.50 करोड़ की लागत से बनेगा आकर्षक।
आधुनिक रोशनी, फुटपाथ और सेल्फी प्वाइंट से निखरेगी पहचान।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में प्रवेश करते ही नजर आने वाला सूबा बाजार तिराहा अब नए आकर्षक स्वरूप में नजर आएगा। नगर निगम ने इस महत्वपूर्ण तिराहे के सुंदरीकरण की योजना तैयार कर ली है। करीब 2.48 करोड़ रुपये की लागत से सूबा बाजार तिराहा का कायाकल्प किया जाएगा। इसके साथ ही 2.50 करोड़ रुपये की लागत से शास्त्री चौराहा को भी आकर्षक बनाया जाएगा। दोनों स्थानों पर आधुनिक रोशनी, व्यवस्थित फुटपाथ और आसपास के क्षेत्र का सुंदरीकरण कराया जाएगा।
सूबा बाजार चौराहा की डिजाइन
सूबा बाजार तिराहा शहर के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ता है। यहां दिनभर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही रहती है। ऐसे में नगर निगम की योजना केवल चौराहे को सजाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित स्वरूप देने की भी है। चौराहे की बनावट, प्रकाश व्यवस्था और पैदल चलने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकास कार्य कराए जाएंगे। रात में आधुनिक रोशनी से तिराहे का स्वरूप और निखरेगा।
शास्त्री चौराहा की डिजाइन
नगर निगम की योजना के अनुसार प्रमुख चौराहों के करीब 50 मीटर के दायरे में सुंदरीकरण कार्य कराया जाएगा। फुटपाथ को व्यवस्थित करने के साथ आधुनिक प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। आकर्षक सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। इससे चौराहों को शहर की पहचान से जोड़ने और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की तैयारी है। शास्त्री चौराहा पर भी इसी तरह विकास कार्य प्रस्तावित हैं। यहां यातायात को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को व्यवस्थित किया जाएगा। फुटपाथ और प्रकाश व्यवस्था बेहतर होने से राहगीरों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। चौराहे के आसपास अनियोजित तरीके से फैले क्षेत्र को भी बेहतर स्वरूप देने की योजना है।
कचहरी समेत अन्य छोटे चौराहों की भी बदलेगी सूरत
नगर निगम अब केवल प्रमुख चौराहों तक सीमित नहीं रहना चाहता। शहर के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण चौराहों की सूरत बदलने की भी योजना तैयार की जा रही है। इसमें विजय चौराहा, कचहरी चौराहा और छात्रसंघ चौराहा भी शामिल हैं। इन स्थानों पर जगह और यातायात के अनुरूप सुंदरीकरण कराया जाएगा। आधुनिक रोशनी और अन्य सुविधाओं के साथ चौराहों को व्यवस्थित स्वरूप देने पर जोर रहेगा।
छात्रसंघ चौराहे की डिजाइन
सहायक अभियंता शैलेश कुमार ने बताया कि सूबा बाजार तिराहा और शास्त्री चौराहा के सुंदरीकरण की डिजाइन तैयार है। दोनों स्थानों पर क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास और सुंदरीकरण कार्य कराए जाएंगे।