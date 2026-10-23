गोरखपुर करंट हादसा: शव पहुंचते ही मचा कोहराम, कड़ी सुरक्षा में हुआ तीनों का अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गुलरिहा क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाईटेंशन करंट की चपेट में आकर जान गंवाने वाले तीनों युवकों का गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में दुर्गा पंडाल के पास पहुंचा तो स्वजन और ग्रामीणों में चीख-पुकार मच गई।

इसके बाद घर से करीब दो किलोमीटर दूर कोलुहा घाट तक तीनों के शव पैदल कंधे पर ले जाए गए। घाट पर मृतक लक्की और विक्की के पिता शिवशंकर तथा चंदन के पिता केदार ने मुखाग्नि देकर बेटों का अंतिम संस्कार किया।



गुरुवार दोपहर मृतक चंदन के भाई दिनेश, चचेरे भाई विनोद चौहान और लक्की व विक्की के चाचा पंचदेव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। ढाई बजे लक्की और विक्की के पिता शिवशंकर भी हैदराबाद से पहुंच गए। इसके बाद विधिक प्रक्रिया पूरी कर दो डाक्टरों के पैनल ने दोपहर तीन बजे वीडियोग्राफी के बीच तीनों शवों का पोस्टमार्टम शुरू किया।

करीब एक घंटे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली। इस दौरान स्वजन बिजली विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करते रहे। सीओ गोरखनाथ की तरफ से मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दिए जाने पर स्वजन शांत हुए।