बस्ती में शिक्षक MLC चुनाव के लिए मतदान शुरू, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

जागरण संवाददाता, बस्ती। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन को लेकर शुक्रवार सुबह आठ बजे से जिले के 14 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया। मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षक निर्वाचन के लिए जिले में 2045 मतदाता हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंतजामों की जानकारी ली। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जिले में बनाए गए 14 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन प्रक्रिया संचालित की जा रही है। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है।