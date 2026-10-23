बस्ती में शिक्षक MLC चुनाव के लिए मतदान शुरू, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त
बस्ती में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान 14 केंद्रों पर शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका ...और पढ़ें
HighLights
बस्ती में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान शुरू।
जिले के 14 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जागरण संवाददाता, बस्ती। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन को लेकर शुक्रवार सुबह आठ बजे से जिले के 14 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया। मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षक निर्वाचन के लिए जिले में 2045 मतदाता हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंतजामों की जानकारी ली। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
जिले में बनाए गए 14 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन प्रक्रिया संचालित की जा रही है। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है।
शिक्षक निर्वाचन को लेकर संबंधित केंद्रों पर निर्धारित नियमों के अनुरूप मतदान कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की प्राथमिकता निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। मतदान समाप्त होने तक केंद्रों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी है।
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14 मतदान केंद्र
- रामनगर,रुधौली,
- सल्टौआ गोपालपुर,
- गौर,परशुरामपुर,
- विक्रमजोत,हर्रैया,
- बस्ती नगर पालिका
- बस्ती,कप्तानगंज, बहादुरपुर,बनकटी, कुदरहा।
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