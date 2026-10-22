बस्ती में अनियंत्रित कार ने दो बाइकों को रौंदा, मकान की दीवार तोड़कर पलटी, चार घायल

जागरण संवाददाता, बस्ती। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसहवा गांव के पास गुरुवार देर रात करीब एक बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। बस्ती से अयोध्या की ओर जा रही एक अनियंत्रित कार ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार सीधे अरुण गुप्ता के मकान की दीवार तोड़ते हुए पलट गई। हादसे में चार लोग घायल हो गए।

घायलों की पहचान सद्दाम हुसैन (30) पुत्र मोहम्मद हुसैन, मुलायम यादव (28) पुत्र जनार्दन यादव, विशाल विश्वकर्मा (20) पुत्र रामतेज विश्वकर्मा और मुबारक अली (27) पुत्र मोहम्मद अली के रूप में हुई है। सभी कुड़ी गांव, थाना नगर, जनपद बस्ती के निवासी हैं।