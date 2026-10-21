बस्ती में यशोदा देवी को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, उमड़ा नेताओं का हुजूम

जागरण संवाददाता, बस्ती। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की मां यशोदा देवी के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तेलियाजोत गांव पहुंचे। उन्होंने यशोदा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

हरीश द्विवेदी के पैतृक गांव तेलियाजोत में शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विभिन्न प्रदेशों के सांसद-विधायक और पार्टी के दिग्गज नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नेताओं ने यशोदा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया।