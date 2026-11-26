जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की पुष्टि के बाद निलंबित किया गया आशीष इंडेन गैस सर्विस पीपीगंज का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। इंडियन ऑयल ने 25 लाख रुपये जुर्माना जमा कर एजेंसी को सिलेंडर वितरण का अधिकार फिर से दे दिया है।

मार्च में नौसढ़ चौराहे पर एजेंसी के मालिक पवन वर्मा रात में रसोई गैस सिलेंडर ब्लैक करते हुए पकड़े गए थे। इनको जेल भी भेजा गया था। पवन वर्मा के रिश्तेदार की नौसढ़ स्थित कन्हैया गैस सर्विस से भी सिलेंडर की कालाबाजारी की पुष्टि हुई थी। हालांकि इस एजेंसी का लाइसेंस अभी बहाल नहीं किया गया है।

यह है मामला पीपीगंज के आशीष इंडेन गैस सर्विस को 10 मार्च को गीडा बाटलिंग प्लांट से 625 घरेलू गैस सिलेंडर दिए गए थे। एजेंसी संचालक पवन वर्मा ने सिलेंडर गोदाम में न उतारकर ट्रक नौसढ़ रोडवेज बस अड्डे के पास खड़ा कर सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू कर दी।