'सपा की तरह बात न करें...' जलभराव पर सांसद रवि किशन और पार्षद में तीखी नोकझोंक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शनिवार को हुई मूसलाधार वर्षा के बाद शहर के कई हिस्सों में हुए भीषण जलभराव को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच भी तीखी बहस सामने आई। बेतियाहाता वार्ड के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने जलभराव और राहत व्यवस्था को लेकर सांसद रवि किशन से मोबाइल फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ।

पार्षद ने कहा कि जलभराव के कारण हजारों लोगों को परेशानी के साथ लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे हालात में जनप्रतिनिधियों को प्रभावित लोगों के बीच पहुंचना चाहिए। उन्होंने सांसद से शहर में उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल किया।