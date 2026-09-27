गोरखपुर में बारिश के दौरान प्लेटफार्म पर कार चढ़ाने से मचा हड़कंप, यात्रियों की बची जान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन पर शनिवार की शाम भीषण बारिश से बचने के लिए एक व्यक्ति ने प्लेटफार्म नंबर एक कार चढ़ा दी। कार के प्लेटफार्म पर चढ़ते ही दुकानदारों, रेलकर्मियों व यात्रियों में भगदड़ मच गई। कुछ यात्रियों की जान बच गई। अगर यात्री भागे नहीं होते तो कार उनके ऊपर ही चढ़ गई होती।

कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने यूपी 58 एटी 9067 नंबर की कार को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ टीम ने रेलवे की धारा 153 के अंतर्गत चालक जितेंद्र कुमार दुबे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

जानकारों के अनुसार, शाम 06:30 बजे के आसपास प्लेटफार्म नंबर एक पर स्थित काफी की दुकान के पास एक कार चढ़ गई। दुकान के पास खड़े होकर कुछ यात्री काफी पी रहे थे। कार देख लोगों के होश उड़ गए। लोग इधर-उधर भागने लगे। लोगों के बीच भगदड़ देख रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच गए। जवानों ने कार समेत चालक को हिरासत में ले लिया।