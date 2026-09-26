खराब मौसम के कारण गोरखपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, मुंबई की फ्लाइट भोपाल-दिल्ली करनी पड़ीं डायवर्ट
खराब मौसम के चलते गोरखपुर एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं बाधित हुईं। मुंबई से आने वाली इंडिगो की दो उड़ानें भोपाल ...और पढ़ें
HighLights
मुंबई से गोरखपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट भोपाल डायवर्ट हुई।
दूसरी मुंबई-गोरखपुर इंडिगो फ्लाइट दिल्ली भेजनी पड़ी।
खराब मौसम के कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मौसम खराब होने की वजह से गोरखपुर एयरपोर्ट की व्यवस्था भी बिगड़ गई। मुंबई से गोरखपुर आ रहा इंडिगो का विमान एटीसी की अनुमति न मिलने पर भोपाल डायवर्ट कर दिया गया। इसके बाद अपराह्न 3:50 बजे यह विमान भोपाल से गोरखपुर पहुंचा और शाम 6:35 बजे नवी मुंबई के लिए रवाना हुआ।
इस तरह विमान करीब 6:30 घंटे की देरी से चल सका। शाम 4:30 बजे मुंबई से आने वाले इंडिगो के दूसरे विमान को दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया। इसकी वजह से एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री देर रात तक परेशान रहे।
इंडिगो का विमान नवी मुंबई से सुबह 11:10 बजे गोरखपुर पहुंचता है। शनिवार को मौसम खराब होने की वजह से एटीसी ने लैंड करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विमान को भोपाल भेज दिया गया। दोपहर बाद 3:50 बजे यह विमान भोपाल से गोरखपुर आया।
दिल्ली भेजा विमान
शाम 6:35 बजे यह नवी मुंबई रवाना हुआ। इस बीच यात्री एयरपोर्ट पर परेशान रहे। शाम 4:30 बजे मुंबई से गोरखपुर आने वाले विमान को भी लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। शहर के चार चक्कर लगाने के बाद यह विमान दिल्ली भेज दिया गया।
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रात 8:30 बजे तक इसे गोरखपुर आने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे यात्री परेशान हैं। कई लोगों ने दूसरे दिन का टिकट ले लिया है। दिल्ली से शाम 6:30 बजे आने वाला स्पाइस जेट का विमान दो घंटे की देरी से आएगा।
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इसके अलावा हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु के विमान की उड़ानें भी आधे घंटे की देरी से हुई। मौसम खराब होने की वजह से एयरपोर्ट पर देर शाम तक अफरातफरी का माहौल रहा।