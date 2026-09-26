खराब मौसम के कारण गोरखपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, मुंबई की फ्लाइट भोपाल-दिल्ली करनी पड़ीं डायवर्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मौसम खराब होने की वजह से गोरखपुर एयरपोर्ट की व्यवस्था भी बिगड़ गई। मुंबई से गोरखपुर आ रहा इंडिगो का विमान एटीसी की अनुमति न मिलने पर भोपाल डायवर्ट कर दिया गया। इसके बाद अपराह्न 3:50 बजे यह विमान भोपाल से गोरखपुर पहुंचा और शाम 6:35 बजे नवी मुंबई के लिए रवाना हुआ।

इस तरह विमान करीब 6:30 घंटे की देरी से चल सका। शाम 4:30 बजे मुंबई से आने वाले इंडिगो के दूसरे विमान को दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया। इसकी वजह से एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री देर रात तक परेशान रहे।

इंडिगो का विमान नवी मुंबई से सुबह 11:10 बजे गोरखपुर पहुंचता है। शनिवार को मौसम खराब होने की वजह से एटीसी ने लैंड करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विमान को भोपाल भेज दिया गया। दोपहर बाद 3:50 बजे यह विमान भोपाल से गोरखपुर आया।