गोरखपुर में आंधी-बारिश का कहर, पेड़ गिरने से चार की मौत और 14 घायल
गोरखपुर में बारिश और तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से चार लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य ...और पढ़ें
HighLights
बारिश और आंधी से पेड़ गिरने की घटनाएं हुईं।
गोरखपुर जिले में चार लोगों की दुखद मौत हुई।
कुल चौदह लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बारिश और तेज हवा के बीच शनिवार को जिले में पेड़ गिरने से अलग-अलग स्थानों पर चार लोगों की मौत हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैंपियरगंज के लक्ष्मीपुर द्वितीय के गजरहिया टोले में पुराना साखू का पेड़ झोपड़ी पर गिरने से 55 वर्षीय सुभाष, 45 वर्षीय ज्ञानमती देवी पत्नी महानंद और 13 वर्षीय किशन प्रजापति की मृत्यु हो गई, दो लोग गंभीर रुप से घायल हैं।
गगहा क्षेत्र में महुआ का पेड़ गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी पहचान आधार कार्ड के आधार पर भीम कुमार विश्वकर्मा पुत्र रामतीरथ निवासी गगहा के रूप में हुई। धर्मशाला बाजार के पास मकान पर पाकड़ का पेड़ गिरने से 12 लोग चपेट में आ गए,चार की स्थिति गंभीर होने पर बीआरडी मेडिकल कालेज के नेहरु अस्तपाल में भर्ती कराया गया है।
कैंपियरगंज के लक्ष्मीपुर द्वितीय के गजरहिया टोले में शनिवार शाम करीब चार बजे राजेंद्र प्रजापति की झोपड़ी पर पुराना साखू का पेड़ गिर गया। झोपड़ी गांव से सटे सिवान में है। बारिश के दौरान कुछ लोग वहां बैठे थे। पेड़ की चपेट में आने से सुभाष, ज्ञानमती और किशन की मौत हो गई।
गांव के रहने वाले राममिलन व सिरजावती पत्नी संगम गंभीर रुप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। एसडीएम कैंपियरगंज और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गगहा थाना क्षेत्र की गजपुर चौकी के सीयर मोड़ पर महुआ का पेड़ गिरने से एक व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया। पेड़ के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से आधार कार्ड के जरिए पुलिस ने पहचान कर सूचना परिवार को दी।
वहीं, अपराह्न 3:30 बजे शहर के वार्ड नंबर 48 के धर्मशाला स्थित जटेपुर दक्षिणी काली मंदिर गली में तेज आंधी के दौरान करीब 80 वर्ष पुराना पाकड़ का पेड़ मकान पर गिर गया। घर में करीब 12 लोग मौजूद थे। पेड़ और मलबे की चपेट में आने से सुरेश, सुभाष, मुन्नी और चुन्नी गंभीर रूप से घायल हुए।
सभी का सदर अस्पताल में उपचार चल रहा है। पेड़ का हिस्सा बिजली के पोल पर गिरने से तीन-चार खंभे भी टूट गए। पार्षद बबलू गुप्ता की सूचना पर बिजली आपूर्ति बंद कराई गई, जिसके बाद राहत कार्य किया गया। डीएम दीपक मीणा व एसएसपी डा. कौस्तुभ ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना।