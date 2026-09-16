गोरखपुर में CM योगी पर विवादित टिप्पणी कर घिरीं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा, 3 थानों में तहरीर; FIR की मांग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के गोकुल भवन में आयोजित कार्यक्रम में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

प्रकरण में मंगलवार को कैंट थाने में दो अलग-अलग शिकायतें और पीपीगंज थाने में एक तहरीर दी गई है। शिकायतकर्ताओं ने नेहा बोरा के साथ कार्यक्रम के आयोजकों पर भी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो और शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

ओबीसी पार्टी (वन भारत सिटीजन पार्टी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी कार्यकर्ताओं के साथ कैंट थाने पहुंचे और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही गोरखपुर की ऐतिहासिक भूमि को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की गई। कार्रवाई न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी।