गोरखपुर में 570 इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को नहीं मिली सब्सिडी, वेरिफिकेशन न करने वाले डीलरों की ब्लॉक होगी आईडी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाहन) खरीदने वाले गोरखपुर के 570 मालिकों की सब्सिडी फंसी हुई है। सरकार मालिकों को सब्सिडी देना चाहती है, लेकिन आवेदन सही नहीं होने से उनके खाते में धन नहीं पहुंच पा रहा है। शासन की ओर से सब्सिडी का भुगतान जल्द कराने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है।

इसके तहत सभी अधिकृत ईवी डीलरों को पोर्टल पर लंबित आवेदनों और वाहनों के विवरण का सत्यापन 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले डीलरों की वाहन-4.0 आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी।