जागरण एजेंडा: गोरखपुर में बांस नहीं, लोहे के स्ट्रक्चर, खुले हैं बिजली के तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में हर साल दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या बढ़ रही है। इस साल संख्या 4466 हो गई है। पिछले साल यह संख्या 4250 के आसपास रही थी। पंडाल तो बढ़ रहे हैं लेकिन बिजली सुरक्षा से जुड़े इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। कहीं लोहे के स्ट्रक्चर पर पंडाल खड़े किए गए हैं तो कहीं बिजली के तार या तो पंडाल से बिल्कुल सटकर गुजर रहे हैं या तार पंडाल के अंदर कर दिए गए हैं।

व्यवस्था यह है कि पंडालों में बिजली के लिए अस्थाई कनेक्शन लेना होगा। इसके लिए बिजली निगम के झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा। कमियों को दुरुस्त करने के बाद कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा लेकिन अब तक कहीं से कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया गया है। दैनिक जागरण की पड़ताल में अभी कहीं भी अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन आने की सूचना नहीं मिली। यह तब है जब ज्यादातर स्थानों पर प्रतिमा की भी स्थापना की जा चुकी है।



बांस के स्ट्रक्चर गायब

पहले पंडालों को बांस के स्ट्रक्चर पर तैयार किया जाता था। इन बांस में करंट उतरने की आशंका बहुत कम होती थी लेकिन अब ज्यादातर पंडालों को लोहे के स्ट्रक्चर पर खड़ा किया जा रहा है। यदि कहीं से भी लोहा बिजली के संपर्क में आएगा तो पूरे पंडाल में करंट उतरने की आशंका बनी रहेगी।