गोरखपुर में रोल्स-रॉयस पर पर निकली माई, देखते बनी मां दुर्गा की विदाई

संगम दूबे, गोरखपुर। नौ दिन तक जिस मां की आराधना में बाजार की रौनक और श्रद्धालुओं की आस्था एकाकार रही, बुधवार को उनकी विदाई का अंदाज भी शाही रहा। गोलघर के बलदेव प्लाजा में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा जब रोल्स रायस कार पर सवार होकर विसर्जन के लिए निकली तो सड़क पर चल रहे लोगों के कदम ठिठक गए।

किसी ने सेल्फी में इस सवारी के साथ स्वयं को कैद कर इस दृश्य को स्मृति में संजो लिया, तो कोई इस अनूठी सवारी को निहारने में व्यस्त दिखा। इस तरह ढोल-नगाड़ों की गूंज, गाजे-बाजे की धुन और रोशनी से सजी यह विसर्जन यात्रा जहां से गुजरी आकर्षण का केंद्र बनी रही।

आमतौर पर प्रतिमाओं को ट्रक, ट्रैक्टर या हाथगाड़ी पर सजाकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। भक्तिमय गीतों के बीच श्रद्धालु मां को विदा करते हैं, लेकिन बलदेव प्लाजा के व्यापारियों ने इस बार परंपरागत दृश्य में एक अलग रंग भर दिया। मां की प्रतिमा के लिए रोल्स रायस कार को सवारी बनाया गया। कार के साथ चलते श्रद्धालु, गूंजते ढोल-नगाड़े और राह को रोशन करती रोड लाइट इस यात्रा को खास बना रहे थे। गोलघर की व्यस्त सड़कों पर गुजरती इस सवारी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

नौ दिन की भक्ति, विदाई में भी वही भव्यता

यह सिर्फ प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाने का दृश्य नहीं था, बल्कि नौ दिनों तक चली आराधना को विदाई देने का भाव भी था। जिन मां के दरबार में श्रद्धालुओं ने शीश झुकाया, जिनके सामने सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की, उन्हीं को विदा करने के लिए व्यापारियों ने खास इंतजाम किया था।