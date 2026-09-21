गोरखपुर में डीएलएड परीक्षा आज से, जिले में 6888 प्रशिक्षु होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डीएलएड परीक्षा -2026 को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में कुल 6888 प्रशिक्षु शामिल होंगे। प्रथम सेमेस्टर के लिए आठ और तृतीय सेमेस्टर के लिए छह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के साथ ही केंद्रों पर प्रवेश और निगरानी को लेकर सख्ती बरती जाएगी।

प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 23 सितंबर तक होगी। इसमें 3512 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहले दिन सोमवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बाल विकास तथा दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक शिक्षण-अधिगम के सिद्धांत की परीक्षा होगी। प्रशिक्षुओं को निर्धारित समय से आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। सुबह की पाली में 9:30 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केंद्र के अंदर किसी भी इलेक्ट्रानिक उपकरण के मिलने पर संबंधित प्रशिक्षु को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।