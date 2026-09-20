गोरखपुर में मौर्य व बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पर पथराव, महिला यात्री घायल; RPF ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे लाइन किनारे बैठे पांच युवकों ने रविवार की दोपहर नंदानगर क्रासिंग से पहले मौर्य फिर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया। घटना में पत्थर लगने से महिला यात्री घायल हो गई। ट्रेन के गार्ड की सूचना पर आरपीएफ ने घेराबंदी कर गोरखपुर व कुशीनगर निवासी पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उन्हें देवरिया जीआरपी का सुपुर्द कर दिया गया।

गाड़ी संख्या 15027 मौर्य एक्सप्रेस के गार्ड ने रविवार की दोपहर वीएचएफ सेट से सूचना दी कि कुसम्ही की तरफ अंडरपास के आगे कुछ युवक रेलवे लाइन के पास खड़े होकर ट्रेन पर पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थर ट्रेन में बैठी बिहार के बेगूसराय निवासी इंद्रादेवी को लगा और वह घायल हो गईं। गाड़ी आगे बढ़ जाने के कारण गोंडा में उनका इलाज कराया गया।

सूचना मिलते ही रेसुब पोस्ट गोरखपुर छावनी के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे तो पांच युवक वहां मौजूद मिले। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे। जवानों ने पीछा कर पांचों को पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों ने मौर्य एक्सप्रेस समेत गुजरने वाली ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की बात स्वीकार की।