दीपावली पर गोरखपुर की इन बेटियों का कमाल, पिता के हुनर को दे रहीं नया आयाम

संगम दूबे, गोरखपुर। दीपावली की आहट के साथ शहर में मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। कहीं मिट्टी को आकार दिया जा रहा है तो कहीं प्रतिमाओं के रंग-रूप को निखारा जा रहा है। इसी बीच बेतियाहाता से सटे खुर्रमपुर में एक परिवार ऐसा भी है, जहां मूर्तिकला की विरासत पिता से बेटियों तक पहुंची है।

यहां मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं सिर्फ पिता के हाथों से नहीं, बल्कि उनकी तीन बेटियों के हुनर और मेहनत से भी आकार लेती हैं। खास बात यह है कि इन बेटियों ने मूर्तिकला का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। बचपन में पिता को मूर्तियां बनाते देखते-देखते यह कला सीखी और आज अपने-अपने काम में इतनी दक्ष हो गई हैं कि प्रतिमा निर्माण में उनकी अलग पहचान बन गई है।

परिवार की बड़ी बेटी सोनम शादीशुदा हैं, लेकिन पिता की कला और मायके से जुड़ाव उन्हें हर साल खुर्रमपुर खींच लाता है। वह दशहरे के आसपास अपने ससुराल से मायके पहुंच जाती हैं और दीपावली से लेकर छठ तक पिता के साथ मूर्तियां बनाने में जुटी रहती हैं। प्रतिमाओं के चेहरे गढ़ना उनकी खासियत है। मां लक्ष्मी की आंखों की बनावट हो या चेहरे पर सौम्यता और आकर्षण उकेरना, इस बारीक काम में सोनम को महारत हासिल है। बचपन से पिता के साथ काम करते हुए उन्होंने चेहरे बनाने की बारीकियां सीखी हैं।

दूसरी बेटी संध्या की जिम्मेदारी प्रतिमाओं को पारंपरिक रूप-सज्जा देने की है। वह मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं को साड़ी पहनाने और उनके वस्त्रों को करीने से सजाने का काम करती हैं। वहीं छोटी बेटी शिवानी प्रतिमाओं के हाथ-पैर तैयार करने के साथ उन्हें अंतिम आकार देने में पिता का हाथ बंटाती हैं। इस तरह परिवार की तीनों बहनों ने मूर्ति निर्माण के अलग-अलग हिस्सों को अपनी दक्षता बना लिया है।