गोरखपुर को मिला हाईटेक साइबर थाना: 4.88 करोड़ की लागत से बना नया भवन, अब डिजिटल ठगों की खैर नहीं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों के बीच गोरखपुर में साइबर थाने को नया भवन मिल गया है। चरगांवा स्थित दो मंजिला भवन में शुक्रवार से कामकाज शुरू हो गया था। एडीजी जोन राम कुमार ने विधिवत उद्घाटन कर परिसर का निरीक्षण किया। चार करोड़ 88 लाख 32 हजार रुपये की लागत से बने इस भवन में साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई, जांच और विवेचना के लिए पहले की अपेक्षा बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध है।

अब तक साइबर थाना पुलिस लाइन के पास स्थित अस्थायी भवन से संचालित हो रहा था। सीमित जगह और संसाधनों के बीच पुलिसकर्मियों को शिकायतों की जांच और विवेचना का काम करना पड़ता था। नए भवन में स्थानांतरण से पुलिसकर्मियों को कामकाज के लिए व्यवस्थित जगह मिलेगी। साथ ही साइबर ठगी के शिकार लोगों की शिकायतों को सुनने और उनसे जुड़े मामलों की कार्रवाई करने में भी सहूलियत होगी।