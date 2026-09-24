गोरखपुर में बिजली के पोल से चिपकी गाय, एक कॉल से बची जान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र के हुमायूंपुर उत्तरी जागेश्वर पासी चौराहा पर गुरुवार सुबह जो कुछ हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वर्षा के बीच सड़क किनारे से होकर गुजर रही गाय अचानक लोहे के बिजली के पोल से पास पहुंच गई। थोड़ी देर में गाय नीचे गिरकर तड़पने लगी तो लोगों की नजर पड़ी।

संयोग था कि वार्ड नंबर 16 दिग्विजयनगर के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा भी सामने की दुकान में खड़े होकर लोगों से बात कर रहे थे। लोगों को माजरा समझते देर नहीं लगी कि गाय करंट की चपेट में आ गई है। पार्षद ने इंडस्ट्रियल एस्टेट के जेई श्याम सिंह को फोन जानकारी दी।