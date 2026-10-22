'बिजली कटी है आगे बढ़ो...' सिपाही का भरोसा पड़ा भारी, गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ हादसा; दो निलंबित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस के दौरान हादसे के मामले में एसएसपी ने दो सिपाहियों धनंजय और सलमान को निलंबित कर दिया है। दोनों पर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित किए बिना प्रतिमा को आगे बढ़ाने का आरोप है। एसएसपी ने मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

इसमें करंट से धनंजय भी घायल हैं। उनका उपचार चल रहा है। घटना से पहले चार प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जा चुका था। उस समय बिजली की आपूर्ति बंद थी। पांचवीं प्रतिमा के साथ सिपाही धनंजय और सलमान भी चल रहे थे।