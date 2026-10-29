गोरखपुर में 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना, नागरिक खुद दर्ज करेंगे परिवार का ब्योरा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके तहत नगर निगम के सभी पांच जोन में नियुक्त प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। जनगणना के दौरान नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प भी मिलेगा।

बुधवार को अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने नगर निगम सदन हाल और सेंट एंड्रयूज कालेज स्थित प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। नगर निगम सदन हाल में उत्तर प्रदेश शासन से आए शैलेन्द्र और वैशाली शुक्ला ने प्रशिक्षणार्थियों को जनगणना के द्वितीय चरण की प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान स्व-गणना की प्रक्रिया, उसके महत्व और इसमें आम नागरिकों की सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया।



पांच जोन में चल रहा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जोन-एक के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को एमएमएम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और नगर निगम सदन हाल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जोन-दो और तीन का प्रशिक्षण सेंट एंड्रयूज कालेज, जोन-चार का मौलाना आजाद इंटर कालेज और जोन-पांच का प्रशिक्षण रैंपस स्कूल में संचालित हो रहा है।



स्व-गणना के बाद सुरक्षित रखनी होगी पहचान संख्या

प्रशिक्षण में बताया गया कि 16 से 30 नवंबर तक नागरिक निर्धारित आनलाइन माध्यम से अपने परिवार का जनगणना विवरण भर सकेंगे। स्व-गणना पूरी होने पर उन्हें पीई आइडी (स्व-गणना पहचान संख्या) मिलेगी। इस संख्या को सुरक्षित रखना जरूरी होगा। एक से चार दिसंबर के बीच घर पहुंचने वाले प्रगणक को यह पहचान संख्या उपलब्ध करानी होगी, ताकि दर्ज विवरण का सत्यापन किया जा सके और जनगणना की प्रक्रिया पूरी हो सके।