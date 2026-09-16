गोरखपुर में नकली सीमेंट का बड़ा भंडाफोड़: ब्रांडेड बोरियों में भरा जा रहा था घटिया सीमेंट, गोदाम सील

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ब्रांडेड कंपनी की बोरियों में अन्य कंपनियों के सीमेंट की री-पैकिंग किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची गुलरिहा थाने की सरहरी चौकी पुलिस ने जांच के बाद गोदाम को सील कर दिया। कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह गोदाम ठाकुरपुर नंबर दो में स्थित है। पुलिस को गोदाम के पीछे भारी मात्रा में बोरे भी मिले है। यह खेल तीन वर्षों से चल रहा था।

मंगलवार सुबह पुलिस को बोहा टोले के पास स्थित गोदाम में अन्य कंपनियों के सीमेंट को अल्ट्राटेक सीमेंट की बोरियों में भरने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां तीन मजदूर री-पैकिंग करते मिले। पुलिस को देखते ही तीनों मौके से भाग निकले। गोदाम की तलाशी के दौरान कई कंपनियों के डैमेज सीमेंट की बोरियां, अल्ट्राटेक सीमेंट की नई खाली बोरियां और री-पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला। कुछ भरी हुई अल्ट्राटेक सीमेंट की बोरियां भी बरामद हुईं।