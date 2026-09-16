गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा होगी हाईटेक, 23 करोड़ रुपये से लगेंगे AI कैमरे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखनाथ मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य और आधुनिक बनाने के लिए 23.07 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस हाईटेक सुरक्षा उन्नयन के तहत मंदिर परिसर, वीवीआईपी रूट और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में कुल 392 आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे।