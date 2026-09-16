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गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा होगी हाईटेक, 23 करोड़ रुपये से लगेंगे AI कैमरे

By Jitendra PandeyEdited By: Vivek Shukla
Published: Wed, 16 Sep 2026 12:08 PM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए 23.07 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस ...और पढ़ें

गोरखनाथ मंदिर परिसर। जागरण

गोरखनाथ मंदिर परिसर। जागरण

HighLights

  1. गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा के लिए 23.07 करोड़ रुपये मंजूर।

  2. 392 आधुनिक कैमरे, एआई-आधारित निगरानी प्रणाली लगेगी।

  3. फेशियल रिकॉग्निशन और एएनपीआर सिस्टम भी शामिल।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखनाथ मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य और आधुनिक बनाने के लिए 23.07 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस हाईटेक सुरक्षा उन्नयन के तहत मंदिर परिसर, वीवीआईपी रूट और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में कुल 392 आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे।

सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित सर्विलांस, फेशियल रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) और आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) सिस्टम को शामिल किया गया है।

CCTV

इस तकनीक के आने से मंदिर आने वाले संदिग्धों और वाहनों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। मंजूरी मिलने की सूचना के बाद आगे की कार्ययोजना बनेगी।

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