छठ-दिवाली पर नहीं होगी टिकटों की मारामारी, अमृत भारत की रेक से चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। त्योहारों में अमृत भारत की रेक से भी स्पेशल ट्रेनें चल सकेंगी। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों को भीड़ से राहत देने के लिए रेलवे अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चला सकेगा, वह भी बिना किराए बढ़ाए। रेलवे बोर्ड ने अमृत भारत की सुविधा संपन्न नान एसी रेक से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को मेल/एक्सप्रेस स्पेशल मानने की व्यवस्था की है। यानी, इन स्पेशल ट्रेनों में भी पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही सामान्य स्पेशल ट्रेनों का किराया लिया जाएगा। यह व्यवस्था छह महीने तक लागू रहेगी।

रेलवे बोर्ड के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन से जुड़े अन्य नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी किराया व्यवस्था में यह विशेष प्रावधान लागू होने के बावजूद स्पेशल ट्रेनों के संचालन से संबंधित बाकी मौजूदा प्रविधान पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगे। यह फैसला फाइनेंस कामर्शियल डायरेक्टरेट की सहमति से जारी किया गया है। भारतीय रेलवे के सभी प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (पीसीसीएम) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

त्योहारों में देशभर विशेषकर पूर्वांचल व बिहार के लोगों का आवागमन बढ़ जाता है। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर ट्रेनें कम पड़ जाती हैं। दिल्ली, एलटीटी, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और सिकंदराबाद आदि शहरों से चलने वाली ट्रेनें नो रूम (टिकटों की बुकिंग बंद) हो जाती हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कोचों के अभाव में रेलवे चाहकर भी मांग के अनुरूप अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनें नहीं चला पाता।