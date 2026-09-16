गोरखपुर नहर में मिला दो दिनों से लापता युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सूत्र, हरपुर बुदहट (गोरखपुर)। दो दिन से लापता युवक का शव बुधवार को नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। मौके पर पहुंची हरपुर बुदहट पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की वजह स्पष्ट करने और नहर तक पहुंचने की परिस्थितियों की जांच पुलिस कर रही है।

भेउसा निवासी 35 वर्षीय दीपक दुबे दो दिन पहले घर से निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। स्वजन ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बुधवार को नहर में एक व्यक्ति का शव दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसी बीच पहुंचे स्वजन ने शव की पहचान दीपक दुबे के रूप में की। मृतक के पिता रामनाथ दुबे और बड़े भाई का नाम रामदयाल दुबे बताया गया है।