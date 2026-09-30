गोरखपुर में छत के रास्ते घर में घुसे बदमाश, बेटियों को डराकर लाखों के जेवर और नकदी लूटी

संवाद सूत्र, पीपीगंज, (गोरखपुर)। बदमाशों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपये के जेवरात और 40 हजार रुपये नकदी समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। बदमाश छत के रास्ते जीने को तोड़कर घर में दाखिल हुए। इस दौरान घर में मौजूद दो बेटियों को हंसिया और असलहा दिखाकर भयभीत किया और सभी कमरों को खंगालकर सामान लेकर फरार हो गए।

सूचना पर पहुंची पीपीगंज पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। यह घटना मंगलवार रात की है। उधर, बुधवार सुबह थाने में तहरीर देकर पड़ोसी भतीजे के साथ लौट रही एक युवती हादसे में घायल हो गई। शहर के एक अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।

रसुलपुर चकिया गांव निवासी बलराम सहानी एक माह पूर्व रक्षाबंधन के बाद अपने बड़े बेटे के पास राजकोट, राजस्थान चले गए थे। इसके बाद से वह वहीं रह रहे थे। घर पर उनकी पत्नी, बेटी प्रमिला, रोशनी और एक छोटा बच्चा रह रहे थे। मंगलवार की रात दो बजे अज्ञात बदमाश छत के रास्ते जीने को तोड़कर घर में घुसे। आरोप है कि बदमाशों ने प्रमिला और रोशनी को हंसिया व असलहा दिखाकर धमकाया। इसके बाद घर के सभी कमरों की तलाशी लेकर जेवरात, 40 हजार रुपये नकद और अन्य सामान लेकर फरार हो गए।