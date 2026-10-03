गोरखपुर में भाजपा पार्षद की बाइक 30 सेकंड में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर युवक-युवती

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भाजपा पार्षद की बाइक कार्यालय के सामने से 30 सेकेंड में चोरी हो गई। सीसी कैमरे में कैद युवक और युवती वारदात को अंजाम देने के बाद तेज रफ्तार में बाइक लेकर फरार हो गए। यह मामला एम्स थाना क्षेत्र का है। वार्ड नंबर 18 के भाजपा पार्षद रामनाथ निषाद की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फुटेज में कैद आरोपितों की तलाश कर रहीं है।

पार्षद के अनुसार, झारना टोला स्थित वह अपने कार्यालय में स्थानीय लोगों के साथ बैठे थे। उनकी बाइक कार्यालय के बाहर खड़ी थी। गुरुवार की रात नौ बजे बाहर निकले तो बाइक गायब मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यालय तथा आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में युवक और युवती कार्यालय के पास आते दिखाई दे रहे हैं।