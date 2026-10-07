गोरखपुर के बीजे डिग्री कॉलेज की सीढ़ियों के पास मिला चौकीदार का शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, झंगहा, (गोरखपुर)। मोतीराम अड्डा स्थित बीजे डिग्री कालेज के चौकीदार की मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बुधवार सुबह कालेज की सीढ़ियों के पास उनका शव खून से लथपथ मिला। पहचान झंगहा थाना क्षेत्र के विश्वनाथनपुर गांव निवासी 50 वर्षीय बृजकिशोर यादव के रूप में हुई।

वह वर्ष 2003 से कालेज में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। यह मामला झंगहा थाना क्षेत्र का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बृजकिशोर कालेज परिसर में ही खाना बनाकर खाते थे और रात में वहीं रहते थे। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने उन्हें कालेज की सीढ़ियों के पास जमीन पर पड़ा देखा। उनके शरीर पर खून लगा हुआ था। इसकी जानकारी कालेज प्रबंधन को दी गई।