गोरखपुर में प्रतिबंधित मांझा से BBA छात्र का कटा जबड़ा, लगे 12 टांके

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में प्रतिबंधित मांझा की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। गुरुवार शाम कालेज से बाइक से घर लौट रहे 19 वर्षीय बीबीए छात्र हर्ष निगम का हाबर्ट बांध फोरलेन पर मांझा से जबड़ा कट गया। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 12 टांके लगाए।

हर्ष निगम पुत्र अजय निगम सूरजकुंड स्थित सुभाष चंद्र बोस नगर कालोनी का रहने वाला है और गीडा स्थित आइटीएम कालेज में बीबीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। परिवारीजन के अनुसार, गुरुवार शाम करीब चार बजे वह कालेज से बाइक से घर लौट रहा था।