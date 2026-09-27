गोरखपुर में प्रतिबंधित मांझा से BBA छात्र का कटा जबड़ा, लगे 12 टांके
गोरखपुर में प्रतिबंधित मांझे ने एक 19 वर्षीय बीबीए छात्र हर्ष निगम के जबड़े को काट दिया, जिससे उसे 12 ...और पढ़ें
HighLights
गोरखपुर में प्रतिबंधित मांझे से बीबीए छात्र का जबड़ा कटा।
छात्र हर्ष निगम को गंभीर चोटें आईं, 12 टांके लगे।
स्थानीय लोगों ने मांझे की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में प्रतिबंधित मांझा की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। गुरुवार शाम कालेज से बाइक से घर लौट रहे 19 वर्षीय बीबीए छात्र हर्ष निगम का हाबर्ट बांध फोरलेन पर मांझा से जबड़ा कट गया। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 12 टांके लगाए।
हर्ष निगम पुत्र अजय निगम सूरजकुंड स्थित सुभाष चंद्र बोस नगर कालोनी का रहने वाला है और गीडा स्थित आइटीएम कालेज में बीबीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। परिवारीजन के अनुसार, गुरुवार शाम करीब चार बजे वह कालेज से बाइक से घर लौट रहा था।
हार्बर्ट बांध फोरलेन पर पहुंचते ही प्रतिबंधित मांझा उसके हेलमेट में फंस गया। जबड़ा कटने के बाद वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद राहगीरों ने उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और घटना की जानकारी परिवार को दी।
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घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने प्रतिबंधित मांझा की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीओ कोतवाली ओंकार दत्त ने बताया कि परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी है।