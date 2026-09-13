गोरखपुर के ग्रामीण बैंक में शार्ट सर्किट से लगी आग, बड़ा हादसा टला

संवाद सूत्र, उरुवा बाजार, (गोरखपुर)। उरुवा बाजार स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा में रविवार सुबह शार्ट सर्किट से आग लग गई। रविवार का अवकाश होने के कारण शाखा बंद थी। बैंक से धुआं निकलता देख आसपास के दुकानदारों ने कर्मचारियों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग को जानकारी दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया।

बैंक शाखा प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि सुबह करीब पौने नौ बजे शाखा के बगल के दुकानदारों ने फोन कर बैंक से धुआं निकलने की जानकारी दी। वह कैशियर गौरव जायसवाल और फील्ड अधिकारी इंद्रसेन सिंह के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे।