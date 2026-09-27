गोरखपुर ग्रामीण बैंक में 40 लाख की संदिग्ध निकासी का प्रयास, चार हिरासत में, पुलिस जांच जारी

संवाद सूत्र, चरगांवा, (गोरखपुर)। शाहपुर क्षेत्र के संगम चौराहा स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में रविवार दोपहर करीब 12 बजे करीब 40 लाख रुपये की संदिग्ध निकासी की कोशिश का मामला सामने आया। दूसरे व्यक्ति के खाते में रकम मंगाकर उसे निकालने पहुंचे चार संदिग्धों को साइबर पुलिस और शाहपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है।

पुलिस के अनुसार, म्यूल खाते के जरिये करीब 40 लाख रुपये खाते में मंगाए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद चार लोग रकम निकालने बैंक पहुंचे। संदेह होने पर साइबर पुलिस और शाहपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि खाते का इस्तेमाल किसने कराया और रकम किस खाते से ट्रांसफर की गई थी। पुलिस खाते में आई रकम के स्रोत, ट्रांजेक्शन की कड़ियों और खाते से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।