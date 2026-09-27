गोरखपुर एम्स में छात्रों पर सख्ती, रात 11 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर निकलने पर रोक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स में छात्रों की अनुशासनहीनता की घटना को लेकर संस्थान प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब छात्रावास में रहने वाले छात्र रात 11 बजे के बाद बिना अनुमति छात्रावास परिसर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। एम्स प्रशासन ने इस संबंध में छात्रों को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया है। हाल ही में एक होटल में आयोजित पार्टी के बाद देर रात छात्रों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद यह कदम उठाया गया है। घटना के बाद आरोपित छात्रों के अभिभावकों को भी संस्थान में बुलाया गया है।

पीजी रेजिडेंट हास्टल के अधिष्ठाता डा. यशवंत कुमार सिंह की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी छात्रों को रात 10 से 11 बजे के बीच वार्डन के समक्ष उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इसके बाद किसी भी छात्र को छात्रावास परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।