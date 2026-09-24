गोरखपुर में ऑटो ने रौंदा बस का इंतजार कर रहा परिवार, मासूम की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, उरुवा बाजार (गोरखपुर)। बस का इंतजार कर रहे परिवार को तेज रफ्तार आटो ने रौंद दिया। हादसे में दो वर्ष के देवांश की मौत हो गई, जबकि चार माह की बच्ची तृषा गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद आटो चालक वाहन लेकर सिकरीगंज की ओर फरार हो गया। हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। यह हादसा उरुवा थाना क्षेत्र के पिपरा पांडेय गांव के पास गुरुवार सुबह को हुआ।

पिपरा पांडेय निवासी विनय पांडेय गुरुवार को अपनी पत्नी श्वेता पांडेय को चिकित्सक को दिखाने के लिए गोरखपुर जा रहे थे। उनके साथ दो वर्ष का बेटा देवांश भी था। विनय की बहन पुनीता, जिनकी शादी गोला थाना क्षेत्र के मेड़री गांव में हुई है, अपनी चार माह की बेटी तृषा के साथ उनके साथ थीं। सभी लोग गांव के पास बस का इंतजार कर रहे थे।