गोरखपुर में बेखौफ हुए बाइक सवार बदमाश, महिला से गहने और नकदी भरा बैग झपटकर हुए फरार

जागरण संवाददाता गोरखपुर। मेडिकल कालेज से जंगल कौड़िया जा रही महिला का बैग बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया। घटना 22 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे जंगल कौड़िया जीरो प्वाइंट के पास हुई।

बैग में मोबाइल फोन, सोने की चेन, लाकेट, अंगूठी, करीब आठ हजार रुपये की घड़ी, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और मोटरसाइकिल के आरसी समेत अन्य सामान था। पीड़ित की तहरीर पर पीपीगंज पुलिस ने दो अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

जिंदापुर गांव निवासी रविंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ 22 सितंबर की रात गोरखपुर मेडिकल कालेज से घर लौट रहे थे। जंगल कौड़िया जीरो प्वाइंट के पास पीछे से दो बदमाश बाइक से पहुंचे। महिला के हाथ में पकड़े बैग पर झपट्टा मारा और उसे छीनकर फरार हो गए। दंपती जब तक कुछ समझ पाते, दोनों बदमाश तेज गति से बाइक लेकर निकल गए।