गोरखपुर में 19,887 चालान, अभी भी 4 करोड़ 47 लाख बकाया

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर यूं ही नहीं सख्त हुआ है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस, अनियमितता पर वाहनों का चालान काटती रहती है और चालक धड़ल्ले से फर्राटा भरते रहते हैं। न वाहन स्वामी चालान जमा करते हैं और न संबंधित विभाग वसूली कर पाते हैं। पकड़े जाने पर फिर चालान कट जाता है। चालकों पर चालान की कार्रवाई का कोई खास असर नहीं दिखता। वाहन चलते रहते हैं और चालान कटते रहते हैं।

इसका असर मार्ग दुर्घटनाओं पर पड़ता है। दुर्घटनाएं कम होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही हैं। परिवहन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो गोरखपुर जिले में एक साल में अनियमितता के आरोप में 19,887 चालान हुआ है। जिसमें अभी तक 5254 का ही डिस्पोजल (निस्तारण) हो पाया है। 14633 चालान अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं।

चालान का करीब 4 करोड़ 47 लाख रुपये बकाया है। लगभग 5 करोड़, 91 लाख रुपये की ही वसूली हो पाई है। देश के विभिन्न राज्यों में ई-चालान का 45 हजार करोड़ रुपये बकाया है। ई-चालान के 25 हजार करोड़ रुपये वसूले गए हैं।

चालान को लेकर वाहन स्वामियों व चालकों की उदासीनता का आलम यह है कि होली के दिन चार फाटक हादसे के आरोपित प्रापर्टी डीलर गोल्डेन साहनी की फार्च्यूनर गाड़ी का सिर्फ एक वर्ष में 26 बार चालान कटा था। परिवहन विभाग ने सख्ती बरतते हुए चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और यूपी 32 एलआर 0013 नंबर की फार्च्यूनर गाड़ी का पंजीयन निलंबित कर दिया। 97 वाहन ऐसे हैं, जिनका चालान 50 बार से भी ज्यादा कटा है। गोरखपुर की एक बाइक का 79 बार चालान कट है। देवरिया की एक बस के खिलाफ 90 बार तो दूसरी के खिलाफ 71 बार चालान दर्ज हुआ है।