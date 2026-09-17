त्योहारों पर यात्रियों को राहत, गोरखपुर के रास्ते चलेंगी तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व पर आवागमन करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर के रास्ते विभिन्न रूटों पर तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है।

04008/04007 नंबर की आनन्द विहार टर्मिनल-जोगबनी-आनन्द विहार टर्मिनल वाया गोरखपुर साप्ताहिक आरक्षित त्योहार स्पेशल पांच फेरा में चलाई जाएगी। यह ट्रेन आनन्द विहार टर्मिनल से 10 अक्टूबर से 07 नवम्बर तक प्रत्येक शनिवार को तथा जोगबनी से 11 अक्टूबर से 08 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी।