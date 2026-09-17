त्योहारों पर यात्रियों को राहत, गोरखपुर के रास्ते चलेंगी तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें
रेलवे प्रशासन ने दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के लिए गोरखपुर के रास्ते तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा ...और पढ़ें
HighLights
दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के लिए विशेष ट्रेनें।
गोरखपुर के रास्ते तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।
अक्टूबर से नवंबर तक विभिन्न रूटों पर सेवाएं उपलब्ध।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व पर आवागमन करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर के रास्ते विभिन्न रूटों पर तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है।
04008/04007 नंबर की आनन्द विहार टर्मिनल-जोगबनी-आनन्द विहार टर्मिनल वाया गोरखपुर साप्ताहिक आरक्षित त्योहार स्पेशल पांच फेरा में चलाई जाएगी। यह ट्रेन आनन्द विहार टर्मिनल से 10 अक्टूबर से 07 नवम्बर तक प्रत्येक शनिवार को तथा जोगबनी से 11 अक्टूबर से 08 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी।
04028/04027 नंबर की आनन्द विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल वाया गोरखपुर द्वि-साप्ताहिक आरक्षित त्योहार स्पेशल 13 फेरा में चलेगी। यह ट्रेन आनन्द विहार टर्मिनल से 13 अक्टूबर से 24 नवम्बर तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को तथा मुजफ्फरपुर से 14 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को चलाई जाएगी।
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04010/04009 नंबर की दिल्ली-सीतामढ़ी वाया गोरखपुर साप्ताहिक आरक्षित त्योहार स्पेशल कुल छह फेरा में चलेगी। यह ट्रेन दिल्ली से 15 अक्टूबर से 19 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को तथा सीतामढ़ी से 17 अक्टूबर से 21 नवम्बर तक प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी।