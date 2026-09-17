गोरखपुर में विरासत गलियारा के पास चौथी मंजिल से गिरा छज्जा, बाइक हुई क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विरासत गलियारा में नखास चौक के पास बुधवार की शाम चौथी मंजिल का छज्जा गिर गया। इसके नीचे एक बाइक दब गई। थोड़ी देर के लिए यहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मलबा हटवाने लगी। कुछ देर बाद ही सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और देर तक जमे रहे।

कोतवाली थाना के नखास चौक से रेती चौक जाने वाले मार्ग पर पूर्व की तरफ जिशान की चार मंजिला मकान है। विरासत गलियारा बनने के दौरान मकान का अगला हिस्सा टूट गया। अब इसे ठीक कराने का कार्य चल रहा है। दो दिन पूर्व तक कुछ काम कराया गया। बांस-बल्ली के सहारे टूटने के बाद बचे हिस्से को रोका गया है। बुधवार की शाम साढ़े छह बजे चौथी मंजिल का छज्जा अचानक गिर गया।

इससे नीचे खड़ी बरगदवा के राहुल निषाद की बाइक दब गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार दौड़कर पहुंचे। दुकानदारों ने बताया कि जहां छज्जा गिरा है, वहां जलापूर्ति की टोटी लगी है। आसपास के लोग हमेशा हाथ-मुंह धोने व पानी पीने आते-जाते रहते हैं।