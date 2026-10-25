अब बकरी पालन से स्वरोजगार होगा आसान, सरकार 100 बकरियों की यूनिट पर दे रही 50 प्रतिशत सब्सिडी

सुनील सिंह, गोरखपुर। बकरी पालन के जरिये स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) में बदलाव किया गया है। अब लाभार्थियों को एक बार में 100 बकरियों के पालन की इकाई स्थापित करने का ही मौका मिलेगा। इससे पहले इस योजना के तहत 100 से 500 तक बकरियों के पालन की इकाई स्थापित करने का प्रविधान था।

चयनित लाभार्थियों को परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है। योजना के संचालन के लिए पशुपालन विभाग को नोडल बनाया गया है। इसी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया जाता है। पिछले दिनों गोरखपुर आए भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार ने चयनित 13 लाभार्थियों के साथ बैठक में नई व्यवस्था की जानकारी दी।