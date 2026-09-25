गोरखपुर में अब GDA की संपत्तियों पर 'डिजिटल' नजर, GIS से पकड़ा जाएगा अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) अपनी जमीन, संपत्तियों और शहरी विकास से जुड़े कामों की निगरानी को डिजिटल करने की तैयारी में है। इसके लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) आधारित एसेट, भूमि एवं शहरी प्रबंधन प्लेटफार्म विकसित करने का प्रस्ताव है।

इसमें जीडीए के विभिन्न अनुभागों और प्रस्तावित इआरपी (एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) को आपस में जोड़ा जाएगा। व्यवस्था लागू होने पर जीडीए की जमीन और संपत्तियों की लोकेशन आधारित जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर मिल सकेगी। इस डिजिटल व्यवस्था से जमीन पर होने वाले बदलाव, संभावित अतिक्रमण और संपत्तियों की स्थिति पर नजर रखना आसान होगा। भवन मानचित्र की स्वीकृति से लेकर निर्माण की निगरानी और शहरी परियोजनाओं की प्रगति का विश्लेषण भी डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा।

प्रस्तावित जीआइएस प्लेटफार्म पर जीडीए की जमीन, भवनों और दूसरी परिसंपत्तियों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। हर संपत्ति का लोकेशन आधारित रिकार्ड तैयार होगा। इसे प्रस्तावित इआरपी के डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, जिससे अलग-अलग अनुभागों में उपलब्ध सूचनाओं को एक जगह एकीकृत किया जा सके।

जमीन की स्थिति में बदलाव या संभावित अतिक्रमण की पहचान के साथ अलर्ट की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। भवन निर्माण से जुड़े मामलों में एनालिटिक्स के माध्यम से स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित मानकों के अनुपालन की निगरानी की जा सकेगी। इससे मौके की स्थिति और अभिलेखों में दर्ज जानकारी के बीच अंतर पकड़ने में मदद मिलेगी।