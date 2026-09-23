गोरखपुर में दीवाली पर पूरा होगा अपने घर का सपना, खोराबार टाउनशिप के 1600 आवंटियों को मिलेगी चाबी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की महत्वकांक्षी खोराबार आवासीय टाउनशिप परियोजना के तहत 1600 से अधिक फ्लैट के आवंटियों को दीवाली तक कब्जा मिल जाएगा। इसके बाद बचे हुए करीब 400 फ्लैट और प्लाट के आवंटियों को दूसरे चरण में दिसंबर तक कब्जा देने की तैयारी है। जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल का कहना है कि 10 जनवरी के पहले सभी आवंटियों को कब्जा दिला दिया जाएगा।

आवंटन शुरू करते समय जीडीए ने दिसंबर 2026 तक परियोजना के पूरा कर लेने का लक्ष्य तय किया था। प्राधिकरण का दावा है कि इसके पूर्व दीवाली में ही विभिन्न वर्गों के फ्लैट के एक तिहाई से अधिक आवंटियों को कब्जा देने की तैयारी की जा रही है। आखिरी चरण के फिनिशिंग संबंधी कुछ कार्य बचे हैं, जिन्हें कार्य करा रही फर्म को मजदूरों की संख्या बढ़ाकर हर हाल में अक्टूबर में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना के तहत करीब 2000 फ्लैट और 312 आवासीय प्लाट हैं। इसके अलावा खोराबार टाउनशिप से ही जुड़ी मेडिसिटी परियोजना के क्लिनिक लेन में 46 बड़े भूखंड हैं जहां अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही संबंधित भूखंड पर आवासीय निर्माण भी कराया जा सकता है।

प्राधिकरण के अनुसार विभिन्न आय वर्गों के लिए प्रस्तावित भवनों में संरचनात्मक कार्य अधिकांश ब्लाकों में लगभग पूरा हो चुका है, जबकि फिनिशिंग और बाह्य विकास कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने की तैयारी है। गत मंगलवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने इस परियोजना की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आवंटियों को समय से आवास उपलब्ध कराए जा सकें।

खोराबार आवासीय टाउनशिप में मिनी एमआइजी श्रेणी के दो ब्लाक प्रस्तावित हैं जिनमें कुल 420 आवास हैं। इनमें दोनों ब्लाक का संरचना का कार्य पूर्ण हो चुका है और आंतरिक फिनिशिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसी तरह एमआइजी में दस में से पांच ब्लाक और एक ब्लाक के आधे का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगले माह तक फिनिशिंग का बचा हुआ कार्य भी पूरा हो जाएगा। इनमें कुल 308 फ्लैट हैं, जिन्हें पहले चरण में कब्जा देने की तैयारी है।