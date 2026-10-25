गोरखपुर साइबर ठग अनिक दत्ता की लंदन तक गूंजी करतूतें, ईडी ने कुर्क की संपत्ति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ब्रिटेन के नागरिकों को इंटरनेट की गति बढ़ाने का झांसा देकर ठगने वाले अनिक दत्ता की करतूतें लंदन के अखबारों की सुर्खियां बनी थीं। वहां ठगी के शिकार लोग पुलिस तक पहुंच रहे थे और अखबारों में घटनाओं की खबरें प्रकाशित हो रही थीं। लंदन में रहने वाले गिरोह के साथी जुनैद और अश्वनी इन खबरों की कटिंग वाट्सएप के जरिये अनिक तक भेजते थे। इधर, गोरखपुर के बेतियाहाता में फर्जी काल सेंटर चलाकर गिरोह ठगी कर रहा था। तीन वर्ष की जांच के बाद इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिक की 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

कोलकाता के नरेंद्रपुर स्थित अर्जुन पार्क का रहने वाला अनिक दत्ता साधारण परिवार से है। उसने आठवीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। इसी हुनर का इस्तेमाल वह ब्रिटेन के नागरिकों को झांसे में लेने के लिए करता था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया था कि अनिक अपने साथी आकाश गुप्ता के साथ मिलकर गोरखपुर के बेतियाहाता में फर्जी काल सेंटर चलाता था।

आशीष पांडेय और कादिर अली प्रबंधक थे, जबकि राहुल, धीरज, इकरामुल और राजन सुपरवाइजर की भूमिका निभाते थे। काल सेंटर के कर्मचारियों को हर दिन मोबाइल नंबरों की सूची दी जाती थी। वे ब्रिटेन के नागरिकों को फोन कर खुद को इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी ओपनरीच का प्रतिनिधि बताते और इंटरनेट की गति जांचने का भरोसा दिलाते थे। यदि कोई उपभोक्ता तैयार हो जाता तो उसकी बात सुपरवाइजर से कराई जाती।

ये लोग नीक, जोनस, हैरी और विलियम जैसे विदेशी नामों से बात करते थे। इसके बाद इंटरनेट की समस्या और सुरक्षा जांच का बहाना बनाकर उपभोक्ता को अपने जाल में फंसाते थे। आगे खुद को वीपीएन कंपनी या ब्रिटेन की अपराध जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर पीड़ित से रकम स्थानांतरित कराई जाती थी।